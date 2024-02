Di fronte però ci sarà una Axore.it Carlo Forti del girone di andata di Serie C con Orbite Volley. che metterà in palio punti importantissimi per l'punti importantissimi per l'accesso ai playoff,

Playoff Volley. L’Axore parte con il piede giusto (Di giovedì 15 febbraio 2024) È iniziato bene il cammino della Axore Macerata nella prima giornata dei Playoff promozione di serie C di Volley. La formazione di coach Matteo Cacchiarelli ha battuto 3-1 Bottega, così i biancorossi sono saliti al quarto posto con 13 punti, a due lunghezze dalle avversarie che occupano seconda e terza posizione con 15 punti. "Dal mio punto di vista – dice Cacchiarelli – questa vittoria rappresenta un ulteriore passo avanti nel gioco espresso, nelle diverse soluzioni tattiche messe in campo, anche considerando il livello dell’avversario; è anche una conferma di come con l’apporto di tutti, come è successo sabato, possiamo giocarcela contro avversari più accreditati di noi". Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) È iniziato bene il cammino della Axore Macerata nella prima giornata deipromozione di serie C di. La formazione di coach Matteo Cacchiarelli ha battuto 3-1 Bottega, così i biancorossi sono saliti al quarto posto con 13 punti, a due lunghezze dalle avversarie che occupano seconda e terza posizione con 15 punti. "Dal mio punto di vista – dice Cacchiarelli – questa vittoria rappresenta un ulteriore passo avanti nel gioco espresso, nelle diverse soluzioni tattiche messe in campo, anche considerando il livello dell’avversario; è anche una conferma di come con l’apporto di tutti, come è successo sabato, possiamo giocarcela contro avversari più accreditati di noi".

