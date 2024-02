Più vicina la cassa integrazione per le lavoratrici La Perla

Era la sezione più vicina al termosifone. La commessa seduta alla cassa la guardò con espressione sprezzante, poi fece un cenno al collega di tenerla d'occhio. Il commesso, assecondando la richiesta,

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Laper lede Laè più. Questa mattina al Mimit si è tenuto in videoconferenza il tavolo sullo storico marchio bolognese di lingerie, che era stato richiesto dai sindacati a fine novembre. Per il ministero ha partecipato la sottosegretaria Fausta Bergamotto, per le istituzioni locali l'assessore regionale Vincenzo Colla e il capo di gabinetto metropolitano Sergio Lo Giudice. Collegati anche i rappresentanti di Filctem Cgil e Uiltec Uil, i curatori di LaGlobal Management Uk e i commissari straordinari di LaManufacturing. I curatori di LaUk, società di diritto britannico in liquidazione giudiziale in Italia e in liquidazione a Londra, presenteranno in queste ore al giudice la richiesta di ...