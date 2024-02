Pitigliano | territorio in rivolta | Il parco eolico contrasta con paesaggio ed economia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024)(Grosseto), 15 febbraio 2024 – L’incontro di martedì sera al Teatro Salvini ha permesso a tante voci di esprimere considerazioni sul progetto di Sorgenia che riguarda unin località Rempillo. Le sei pale eoliche alte ognuna 210 metri andrebbero a occupare una superficie di 290 ettari. Sono contrari gli ambientalisti che hanno chiesto di costituire un nuovo Comitato locale, sono contrari gli amministratori (maggioranza e opposizione) perché il progetto non tiene conto della tutela del, dell’ambiente e di chi lo vive, sono contrarie le attività economiche. Come ha sottolineato Pierluigi Camilli, capogruppo di opposizione in consiglio comunale: "È emersa unanime la contrarietà a questo progetto". Dal tavolo dell’assemblea Camilli ha chiesto che la Regione intervenga. "A questo punto – ha ...