I Vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti alle ore 4 della notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio in via Tosco La squadra ha estratto da un'auto che si è ribaltata il conducente ferito, per

Pisa: auto si ribalta nella notte a Montopoli. Ferito conducente (foto) (Di giovedì 15 febbraio 2024) I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti la notte scorsa, 15 febbraio 2024, alle 4 a Montopoli in Val d'Arno, in via Tosco Romagnola Est in località Capanne per un incidente stradale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi tutta la notizia su firenzepost (Di giovedì 15 febbraio 2024) I Vigili del Fuoco disono intervenuti lascorsa, 15 febbraio 2024, alle 4 ain Val d'Arno, in via Tosco Romagnola Est in località Capanne per un incidente stradale L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Pisa: auto si ribalta nella notte a Montopoli. Ferito conducente (foto) I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti la notte scorsa, 15 febbraio 2024, alle 4 a Montopoli in Val d'Arno, in via Tosco Romagnola Est in località Capanne per un incidente stradale ... RC Auto Toscana: +20,6% in un anno, ma si può risparmiare con le assicurazioni online RC Auto in Toscana: gli incrementi maggiori a Pistoia, Pisa e Lucca Confrontando le tariffe medie di gennaio 2024 con quelle di dodici mesi prima, emerge che l’aumento ha riguardato tutte le Province, ... Montopoli, incidente nella notte: auto si ribalta, guidatore incastrato tra le lamiere Montopoli Valdarno (Pisa), 15 febbraio 2024 – Un automobilista è rimasto ferito nella notte in un incidente stradale nella notte in via Tosco Romagnola Est in località Capanne nel Comune di Montopoli ...

Video di Tendenza