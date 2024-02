per il pallore di un mercato invernale davvero fiacco e per l'entrata in vigore della piattaforma Piracy Shield . Dopo mesi di rinvii, quest'ultima è stata accesa a inizio febbraio e, nei giorni

Piracy Shield sta censurando siti che non hanno nulla a che fare con la pirateria ed è un problema serio (Di giovedì 15 febbraio 2024) Era prevedibile ed è successo, prima del previsto. Senza un controllo di Agcom e con la licenza di blocco in mano a qualcuno che probabilmente ignora le logiche della distribuzione in internet sono finiti nelle maglie di Piracy Shield anche IP di CDN. Il risultato è che siti perfettamente legali sono censurati in Italia.

