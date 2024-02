Pippa Middleton ai Caraibi durante la malattia della sorella Kate | esplode la polemica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In un periodo in cui la famiglia reale britannica è sempre sotto i riflettori, l’attenzione si è recentemente concentrata su. La decisione didi trascorrere le vacanze aicon la propria famiglia ha scatenato un vespaio di polemiche sui social network, soprattutto per il contesto in cui si inserisce: la convalescenza didopo un’operazione all’addome.e l’operazione: le raccomandazionifamiglia La Principessa del Galles, amatissima figura pubblica e membro chiavefamiglia reale, si sta riprendendo da un intervento chirurgico all’addome, di cui si sa relativamente poco. Questo periodo di convalescenza significa chesarà lontana dagli impegni pubblici per almeno un altro mese. ...