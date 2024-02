Pietro Leeman lascia il Joia ai suoi eredi e spiega tutto in una lettera al Gambero Rosso | «Parte della mia filosofia è vedere crescere le cose e le persone intorno»

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 Cari redattoriguida del, sono passati 34 anni dall’apertura del. In questi anni ho portato avanti un nuovo stile di cucina, non solamente buona, gourmet e creativa, ma anche amicasalute degli ospiti, del caro pianeta che ci ospita e deiabitanti tutti. Molti dei nostri piatti sono diventati un simbolo, sono stati copiati e hanno ispirato molti colleghi, con il loro modo di concepirli probabilmente unico, basato su un trinomio di forma, sostanza e scopo. Ilnon si è mai adeguato alle mode anzi ne è stato un precursore, con uno standard di qualità in crescita costante. L’unico modo possibile per fare ristorazione di qualità. Al suo successo, con la comprensione chiara del suo valore come ...