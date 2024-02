Picchia il figlio minorenne che si rifiuta di vendere la droga per lui

il giovane musicista ucciso da un criminale minorenne lo scorso dove in lacrime ha ricordato il figlio. E proprio la signora picchia durissimo il signor Cutolo, che di professione è regista.

I Carabinieri della Stazione di Castellaneta nella mattinata odierna hanno arrestato , in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ... (tarantinitime)

Chiude il figlio di quattro anni in auto per andare a sciare: mamma denunciata TRENTO - Avrebbe lasciato il figlio di quattro anni da solo in auto per andare a sciare. La donna è stata rintracciata e denunciata per abbandono di minore alla Procura della Repubblica ...

Choc nel salernitano, mamma picchia figlio con bastoni roventi Secondo quanto riferito, il piccolo avrebbe attribuito le ustioni a un gioco con un accendino svolto insieme agli amici.

Minaccia e picchia il figlio per costringerlo a spacciare, arrestato padre violento nel Casertano Nel pomeriggio del 14 febbraio 2024 i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carc ...