Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | 15 febbraio 2024

"Piazzapulita", alle 21.15 su La7 una nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli. A Tra gli ospiti di Corrado Formigli: l'ex premier Romano Prodi; la funzionaria italiana dell'Onu

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15Questa sera, giovedì 15, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 15, di? Scopriamo insieme leNellaci si ...

Piazzapulita : anticipazioni e ospiti puntata stasera , 18 gennaio 2024 Questa sera, giovedì 18 gennaio 2024 , alle ore 21,15 su La7 va in onda una ... (tpi)

Piazzapulita : anticipazioni e ospiti puntata stasera , 25 gennaio 2024 Questa sera, giovedì 25 gennaio 2024 , alle ore 21,15 su La7 va in onda una ... (tpi)

Nuova puntata di Piazzapulita in onda stasera, 25 gennaio 2024 , su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di ... (ascoltitv)

Nuova puntata di Piazzapulita in onda stasera, 1 febbraio 2024 , su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di ... (ascoltitv)

Piazzapulita : anticipazioni e ospiti puntata stasera , 1 febbraio 2024 Questa sera, giovedì 1 febbraio 2024 , alle ore 21,15 su La7 va in onda una ... (tpi)

Piazzapulita : anticipazioni e ospiti puntata stasera , 8 febbraio 2024 Questa sera, giovedì 8 febbraio 2024 , alle ore 21,15 su La7 va in onda una ... (tpi)

Terra amara streaming e diretta tv: dove vedere la serie su Canale 5 in prima serata TV / Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 15 febbraio TV / Masterchef Italia 13: le anticipazioni, le prove e gli ospiti della decima puntata del 15 febbraio ...

“Le Iene presentano: Inside”, alle 21.20 su Italia 1 lo speciale su Serena Mollicone: ecco le anticipazioni “Le Iene presentano: Inside”. Nella prima puntata dal titolo “Chi ha ucciso Serena” l’inchiesta di Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli ...

Piazzapulita, ospiti stasera: dalla situazione a Gaza alla polemica sulla Rai Oggi 15 febbraio 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno ...