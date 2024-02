Piantedosi a Tripoli per fermare i flussi migratori L’analisi degli esperti libici

l'Italia sostiene il governo libico nel progetto pilota per il della plastica e dei rifiuti solidi urbani nella Greater Tripoli visita ufficiale in loco oggi del ministro degli interni Piantedosi,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il governo di Giorgia Meloni è sempre più impegnato nel dialogo con i paesi della sponda sud del Mediterraneo allo scopo diincontrollati. Gli arrivi via mare sono scesi nel 2024 del 46,9 per cento e la Libia ha sorpassato la Tunisia in termini di partenze. Uno dei punti di transito più importanti dall’Africa sub-sahariana all’Italia è latania. Per questo il ministro dell’Interno, Matteo, e il vice ministroAffari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, si sono recati in visita ufficiale in Libia. Durante la loro permanenza ai rappresentanti del governo italiano hanno incontrato il ministroAffari esteri del Governo di unità nazionale libico, Al Taher Salem al ...