Piano Mattei | Meloni vuole un “modello Caivano anche in Libia e Tunisia Andiamo là e facciamoci sentire vicini”

Meloni ha quindi aggiunto che 'abbiamo avuto modo di confrontarci africane che l'Italia porta avanti - come sapete - con il Piano che l'Italia porta avanti - come sapete - con il Piano Mattei, e

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un “” per far rinascere il Nordafrica e affrontare così l’emergenza migratoria. È con questo parallelismo che la presidente del Consiglio, Giorgia, ha presentato, in un’informativa al Consiglio dei ministri sulle politiche migratorie, la sua idea diper i Paesi di provenienza dei barconi che attraversano il Mediterraneo verso le coste siciliane. Unche prende ispirazione, quindi, dall’iniziativa del governo per sconfiggere la criminalità organizzata nella periferia napoletana. Come questo parallelo possa stare in piedi non è stato spiegato. Lo Stato sta cercando di riprendersi il controllo del territorio acon operazioni di polizia, una maggior presenza delle forze di sicurezza e della politica e con investimenti volti a ...