Piaga truffe agli anziani Oltre 160 casi in sei mesi

' Dirty Cars ' ha svelato un intricato schema di truffe dimostrando la gravità delle accuse rivolte agli imputati. L'origine delle una piaga che affligge il settore con perdite milionarie .

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tecniche sempre più "affinate" e subdole. Firmato ieri mattina a Palazzo dei Medici il nuovo protocollo tra Comune e Prefettura per la prevenzione delle. Un reato che colpisce spesso gli. Obiettivo, "la tutela delle fasce della popolazione più esposte a fenomeni di raggiro, attraverso interventi di sensibilizzazione e di informazione finanziati anche quest’anno con le risorse del Fondo unico Giustizia". I dati, forniti dal prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, sono allarmanti. "Nel primo trimestre del 2023 in tutta la provincia sono stati 60 idenunciati a tutte le forze di polizia, nel secondo 101,160 in totale. Sulla sola Pisa: 26 le denunce nei primi tredell’anno scorso e 43 negli altri tre. In molti, ormai, i truffatori si fingono ...