PharmaForward | Federico II e Ordine dei Farmacisti lanciano il primo Master in Servizi Territoriali

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Dipartimento di Farmacia dellaII e l’deidi Napoliilinper formare professionisti altamente qualificati. Ci si può candidare entro il 23 febbraio 2024. Tutte le info su https://www.farmacia.unina.it/didattica/post-laurea//42054089-ma far pharma forward scheda/ La prof.ssa Angela Zampella, direttrice del Dipartimento di Farmacia sottolinea che ilcondiviso con il presidente dell’deidella Provincia di Napoli, Vincenzo Santagada “nasce con l’obiettivo di fornire aigli strumenti di competenze necessarie per affrontare il ...

