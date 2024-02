Pet therapy in ospedale a Forlì | cani in pediatria | geriatria e riabilitazione

queste foto li vedete ritratti proprio durante le attività di pet li vedete ritratti proprio durante le attività di pet therapy e da lì raggiungono l'ospedale per sottoporsi alle visite e alle

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – Un’ora di coccole pelose, di zampe e abbracci, di carezze reciproche: la pet, ossia la terapia assistita con gli animali, varca le porte dell’di, il Morgagni Pierantoni. Gli incontri settimanali, di circa un'ora, si svolgeranno nei reparti die medicina riabilitativa e saranno condotti da un referente di intervento e un coadiutore del cane. Gli animali coinvolti nelle attività sono in possesso di regolare idoneità psico-comportamentale e sanitario, rilasciato dal medico veterinario. La petha valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e prevedono il coinvolgimento di animali domestici indicati dalle linee guida nazionali. A trarne beneficio saranno ovviamente i ...

