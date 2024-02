passare per poi sostare in una zona residenziale della città. Una ← Perugia, siamo già in clima elezioni: Monni contro Scoccia per un nuovo welfare urbano, cento donne per la Ferdinandi

Perugia, Scoccia: "Città abitabile, accogliente e sicura" (Di giovedì 15 febbraio 2024) La candidata sindaco del centro destra e dei civici indica il suo programma di nuovo welfare urbano a misura di persona ''Un cambiamento profondo del ciclo edilizio tradizionale legato all'espansione delle costruzioni e un'importante azione di riqualificazione degli spazi inutilizzati di Perugia affinché sia una Città rigenerata, sempre più abitabile, ancor più accogliente e maggiormente

Perugia, Scoccia: ''Città abitabile, accogliente e sicura'' La candidata sindaco del centro destra e dei civici indica il suo programma di nuovo welfare urbano a misura di persona ... Scoccia: «Ciclo edilizio da cambiare». Inps, Monni al Comune: «Intervenga su addio a Fontivegge» Scoccia E proprio di riqualificazione parla tra le altre cose ... delle costruzioni e un’importante azione di riqualificazione degli spazi inutilizzati di Perugia affinché sia una città rigenerata, ... Scoccia, Perugia è una città abitabile, accogliente e sicura "Un cambiamento profondo del ciclo edilizio tradizionale legato all'espansione delle costruzioni e un'importante azione di riqualificazione degli spazi inutilizzati di Perugia affinché sia una città r ...

