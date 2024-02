Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU | ecco le Università e le classi di concorso approvate AGGIORNATO D’Annunzio | Bologna | Siena

2500 euro per i corsi da 60 CFU e di 2000 euro per i corsi da 30 CFU", ha ricordato sempre nel corso della diretta il nostro direttore Alessandro Giuliani. Percorsi abilitanti, ci siamo Dopo anni di

Si attende il decreto del MUR che darà il via ai percorsi abilitanti per gli insegnanti. Tuttavia, gli interessati guardano già alle ricadute ... (orizzontescuola)

C’è grande attesa nel mondo della scuola per diversi ambiti: dal concorso scuola (pubblicati i dati delle domande per classi di concorso e regione) ... (orizzontescuola)

C’è grande attesa nel mondo della scuola per diversi ambiti: dal concorso scuola (pubblicati i dati delle domande per classi di concorso e regione) ... (orizzontescuola)

Percorsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 per il conseguimento dell'abilitazione nella scuola secondaria: in questi giorni le Università stanno ... (orizzontescuola)

Percorsi abilitanti 60 CFU, ci saranno posti riservati per alcuni docenti (con o senza servizio). Le quote previste Percorsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria: in questi giorni le Università stanno pubblicando i decreti di accreditamento, dopo la conclusione ...

Percorsi di telemedicina: Asl Lecce attiva due nuovi servizi Nel secondo servizio di telemedicina sono state abilitate alcune postazioni informatizzate presso ... “Siamo orgogliosi dell’attivazione di questi nuovi percorsi di Telemedicina – afferma il direttore ...

Abilitazione docenti triennalisti, si farà in tempo per la riapertura delle GPS Percorsi abilitanti da 30 CFU per i docenti che possiedono almeno 3 anni di servizio e le tempistiche per la riapertura delle GPS.