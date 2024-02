Perché Sangiovanni ha deciso di fermarsi | “Non sto bene | mi sento fragile”

"A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi - dice Sangiovanni Sangiovanni - e sono qui per condividere con voi che ho deciso di anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024)ha scelto di. E non per il ventinovesimo posto al Festival di Sanremo 2024 con il brano 'Finiscimi' - la discografia italiana è ricca di esempi di brani e artisti che non hanno scalato le classifiche sanremesi, ma che poi hanno riscosso un successo indipendente dalla manifestazione.ha detto stopad aver bisogno di altro è Giovanni Pietro Damian. Ovvero il suo "alter ego" umano. Non è l'artista a dire basta - temporaneamente, sia chiaro -, ma è il ragazzo., comunque, bisogna ricordarsi sempre che si sta parlando di un ragazzo di 21 anni. "Ho bisogno di far sentire questo disco, spero che il tempo che ci separa dall'uscita passi in fretta" aveva dichiarato solo qualche giorno fa proprio durante il Festival di Sanremo. E allora cosa è successo nel giro di ...