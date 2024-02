È Past lives , esordio di Celine Song, nata in Corea del Sud ma Così come la melassa retorica o di maniera, in agguato perché la

Perché Past Lives è il film da vedere assolutamente (prima degli Oscar) (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dal momento in cui le luci della sala si sono accese, testa e cuore non hanno fatto altro che ripensare alla scena finale di Past Lives di Celine Song. Un film d’amore nel senso più puro della parola, Perché non parla solo di rapporti di coppia, di relazioni, di sentimenti, ma di quel grande mistero che lega due esseri umani tra loro. Candidata ai prossimi Oscar come miglior film e migliore sceneggiatura, quella di Song è un’opera semplice e complessa al tempo stesso. Semplice Perché non ci sono parole o inquadrature superflue. Complessa Perché anche il più piccolo dettaglio contiene una gigantesca riflessione sulla vita, sulle scelte che si fanno o non si fanno. Su quanto in realtà essere nel presente, corpo e anima, sia la sfida più grande per tutte ... Leggi tutta la notizia su cinemaserietv (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dal momento in cui le luci della sala si sono accese, testa e cuore non hanno fatto altro che ripensare alla scena finale didi Celine Song. Und’amore nel senso più puro della parola,non parla solo di rapporti di coppia, di relazioni, di sentimenti, ma di quel grande mistero che lega due esseri umani tra loro. Candidata ai prossimicome migliore migliore sceneggiatura, quella di Song è un’opera semplice e complessa al tempo stesso. Semplicenon ci sono parole o inquadrature superflue. Complessaanche il più piccolo dettaglio contiene una gigantesca riflessione sulla vita, sulle scelte che si fanno o non si fanno. Su quanto in realtà essere nel presente, corpo e anima, sia la sfida più grande per tutte ...

Advertising

Notizie Correlate

Video di Tendenza