"Non chiedo scusa per la morte di Giovanna Pedretti. Non torno in tv a E' sempre mezzogiorno". Lorenzo Biagiarelli, Questo non è un Questo perché i miei due post avrebbero creato una gogna social

“Perché non torno da Antonella Clerici”. La decisione di Lorenzo Biagiarelli dopo il caos sulla ristoratrice (Di giovedì 15 febbraio 2024) E Lorenzo Biagerelli rompe il silenzio. Recentemente lo chef e volto di ‘È sempre mezzogiorno’ è finito nella bufera per la morte della ristoratrice Giovanna Pedretti: da quel giorno si è più presentato nello studio di Rai1. La storia aveva avuto un enorme risalto mediatico, visto che la signora, trovata senza vita nelle acque del fiume Lambro, aveva risposto ad una recensione omofoba e contro i gay di un cliente ma la sua versione era stata messa in discussione (anche) dal compagno di Selvaggia Lucarelli. dopo il caos totale, con molti attacchi social, Antonella Clerici aveva annunciato la mancata presenza di Lorenzo Biagiarelli, che ora, dopo settimane, torna a parlare sui social e racconta la sua versione dei fatti e svela il suo ... Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine (Di giovedì 15 febbraio 2024) EBiagerelli rompe il silenzio. Recentemente lo chef e volto di ‘È sempre mezzogiorno’ è finito nella bufera per la morte dellaGiovanna Pedretti: da quel giorno si è più presentato nello studio di Rai1. La storia aveva avuto un enorme risalto mediatico, visto che la signora, trovata senza vita nelle acque del fiume Lambro, aveva risposto ad una recensione omofoba e contro i gay di un cliente ma la sua versione era stata messa in discussione (anche) dal compagno di Selvaggia Lucarelli.iltotale, con molti attacchi social,aveva annunciato la mancata presenza di, che ora,settimane, torna a parlare sui social e racconta la sua versione dei fatti e svela il suo ...

