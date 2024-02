Perché Melissa Satta e Berrettini si sono lasciati | le cause dell’addio

E ancora: ' Ci tenevo a metterci la faccia perché ho pensato che Melissa Satta è in Svizzera? E Matteo Berrettini "è finita": l'

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 15 febbraio 2024) È finita trae Matteo: l’ex Velina di Striscia la notizia e il tennista non stanno più insieme. La voce gira da settimane ma i diretti interessati non hanno mai smentito né confermato. E sui social network non si mostrano più felici e sorridenti come accadeva fino a qualche tempo fa. L’ultimo video di coppia risale allo scorso sei gennaio e la modella e influencer ha trascorso San Valentino insieme al figlio Maddox e alle amiche. Un momento difficile per entrambi, che in nome di questo amore hanno affrontato critiche e malelingue.si: i motivi Mentre i diretti interessati continuano a tacere, il settimanale Oggi ha svelato leche hanno ...