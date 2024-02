Per Stellantis conti record | +11% l’utile netto 2023

commentando i conti del 2023 - . I risultati record annunciati che una serie di fattori potrebbe creare un contesto favorevole per Stellantis "ribadisce l'impegno minimo di ottenere un margine di

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiha raggiunto nel“risultati“.è aumentato dell‘11% a 18,6 miliardi di euro, il risultato operativo rettificato è in aumento dell’1% a 24,3 miliardi di euro, con un margine sui ricavi del 12,8%. Nelha distribuito 6,6 miliardi di euro agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni, con un aumento del 53% rispetto ai 4,3 miliardi di euro del 2022. Il dividendo che sarà proposto è di 1,55 euro per azione ordinaria, circa il 16% in più rispetto all’anno precedente.ha realizzato nelricavi netti pari a 189,5 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2022 e con un aumento del 7% dei volumi di consegne consolidati. Le ...