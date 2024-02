Per Salvini il Ponte sullo Stretto conviene alla Lombardia | “Sarà la prima regione per incremento del Pil e posti di lavoro”

ha annunciato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Salvini in merito al Ponte sullo Stretto durante il Question Time al Senato. Fonte Video Senato

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “Ilè un’opera che porterà sviluppo e crescita non solo in due regioni affamate di infrastrutture e dima in tutta Italia infatti i dati di enti terzi, dicono che laperdi PIL edicreatila mia”. Lo dice il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, rispondendo al ‘Question Time’ al Senato. Il vicepresidente del Consiglio inoltre ribadisce: “Confermo che l’intenzione è aprire i cantieri entro l’anno 2024?. E annuncia: “Apriremo al traffico stradale e ferroviario ilnel 2032. Nel 2032 ciil primo treno che attraverserà la Tav e unirà Torino e ...