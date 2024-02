Pentagono | ok a possibile vendita missili e bombe a Italia

Il dipartimento di stato ha approvato la possibile vendita di armi all'Italia, in particolare di missili aria - aria avanzati a medio raggio per un costo stimato di 69 milioni di dollari e di bombe di piccolo diametro con relativo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il dipartimento di stato ha approvato ladi armi all', in particolare diaria-aria avanzati a medio raggio per un costo stimato di 69 milioni di dollari e didi piccolo diametro con relativo equipaggiamento per un costo stimato 150 milioni di dollari: lo rende noto il. Il contractor per entrambe le potenziali vendite sarà Rtx.

