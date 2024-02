‘Pensati Sexy’ | «Ogni donna è unica»

che spinge a soppesare e valutare ogni piccolo dettaglio del corpo in modo feroce, distruggendo l'autostima anche delle donne apparentemente più sicure. Pensati Sexy prova a scardinare, con il

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Su Prime Video è disponibile la nuova commedia diretta da Michela Andreozzi, Pensati Sexy, con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi. Prodotto da Fabula Pictures e scritto da Daniela Delle Foglie, Pensati Sexy racconta la vita di Maddalena (Diana Del Bufalo), 30 anni e zero autostima. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando, a seguito di un appuntamento andato male, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo. Da quel momento, un angelo custode molto particolare entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità comee come scrittrice. «Ho incontrato Daniela Delle Foglie – ci racconta Michela Andreozzi – e aveva questa storia da raccontare sull’inadeguatezza di una ...