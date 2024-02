pearl jam, in arrivo il nuovo album dark matter Dark Matter è il titolo del nuovo album in uscita il 19 aprile . In attesa della distribuzione del lavoro, i Pearl Jam hanno pubblicato il singolo

Pearl Jam: in arrivo il nuovo singolo “Dark Matter” (Di giovedì 15 febbraio 2024) NEW YORK – È disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Pearl Jam, intitolato “Dark Matter”, disponibile da venerdì 16 febbraio in rotazione radiofonica. Dopo 4 anni di silenzio dall’ultimo disco, la band ha annunciato anche l’uscita del loro dodicesimo album, fuori ovunque il prossimo 19 aprile, dal titolo omonimo al singolo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: È morta Tina Turner I Muse tornano in Italia: conto alla rovescia per i concerti di Roma e Milano Manuel Agnelli sul palco del Concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino Alan Parsons, una leggenda del rock Lenny Kravitz live a Lucca e Perugia Liam Gallagher e John Squire, esce il loro primo album a 4 mani Leggi tutta la notizia su webmagazine24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) NEW YORK – È disponibile su tutte le piattaforme digitali ildeiJam, intitolato “”, disponibile da venerdì 16 febbraio in rotazione radiofonica. Dopo 4 anni di silenzio dall’ultimo disco, la band ha annunciato anche l’uscita del loro dodicesimo album, fuori ovunque il prossimo 19 aprile, dal titolo omonimo alL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: È morta Tina Turner I Muse tornano in Italia: conto alla rovescia per i concerti di Roma e Milano Manuel Agnelli sul palco del Concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino Alan Parsons, una leggenda del rock Lenny Kravitz live a Lucca e Perugia Liam Gallagher e John Squire, esce il loro primo album a 4 mani

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Pearl Jam, arrivano il singolo “Dark Matter” e il nuovo album Anticipato dall'omonimo singolo, già disponibile online, arriva il 19 aprile "Dark Matter", il nuovo album dei Pearl Jam. Claudio Baglioni dopo i 5 sold out di Roma aggiunge una nuova data Vista la risposta straordinaria del pubblico e i cinque sold out a Roma del 22, 23, 24, 25 e 26 febbraio, “aTUTTOCUORE”, l’opera show scelta da CLAUDIO BAGLIONI per dare il suo addio alle grandi arene ... “Dark Matter” il nuovo singolo dei Pearl Jam È finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Pearl Jam, intitolato “Dark Matter”, disponibile da venerdì 16 febbraio in rotazione radiofonica. Dopo 4 anni di silenzio ...

Video di Tendenza