Pd: “I diplomatici non vogliono il fascio-rock Vattani ambasciatore”. Il sindacato smentisce: “Niente in contrario” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb – Mario Vattani, a cui si era “rimproverato” di aver partecipato a un concerto rock organizzato da Casapound oltre dodici anni fa, è ambasciatore dal 2021. Alcune anime belle del Pd, come al solito, non avevano reagito benissimo. In particolare Laura Boldrini e Lia Quartapelle, avevano protestato contro la carica a Vattani asserendo che ” “l’intero corpo diplomatico, per bocca del suo sindacato” si sarebbe opposto. Peccato che non sia vero, come riporta anche Adnkronos. Vattani diplomatico osteggiato dal sindacato? Il Sndmae smentisce: “Mai detto nulla contro la nomina” Insomma, era tutta esasperazione sfogata a caso. Almeno secondo il presidente del sindacato nazionale dipendenti del ministero degli Affari Esteri ... Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb – Mario, a cui si era “rimproverato” di aver partecipato a un concertoorganizzato da Casapound oltre dodici anni fa, èdal 2021. Alcune anime belle del Pd, come al solito, non avevano reagito benissimo. In particolare Laura Boldrini e Lia Quartapelle, avevano protestato contro la carica aasserendo che ” “l’intero corpo diplomatico, per bocca del suo” si sarebbe opposto. Peccato che non sia vero, come riporta anche Adnkronos.diplomatico osteggiato dal? Il Sndmae: “Mai detto nulla contro la nomina” Insomma, era tutta esasperazione sfogata a caso. Almeno secondo il presidente delnazionale dipendenti del ministero degli Affari Esteri ...

