Se camminando per le stradine di molti comuni salentini vi siete imbattuti, per caso, in una vecchina vestita di stracci non abbiate paura: è la

Paura nel Salento. Fiamme in un bar vicino la spiaggia, indagini in corso (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 Dopo i tanti incendi delle settimane e dei mesi scorsi, ancora Fiamme che hanno scatenato tanta Paura nel Salento. L’ultimo episodio si è verificato nella serata di ieri, poco dopo le ore 20 quando, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce ha ricevuto una chiamata di emergenza per un incendio che si era scatenato nella marina leccese di Torre Chianca, esattamente in via Filicudi. I pompieri hanno immediatamente raggiunto la zona interessata dalle Fiamme ed il loro pronto intervento ha richiesto anche l’ausilio di un’autobotte per garantire una risposta rapida ed efficace ad una situazione che si era già fatta critica. Il rogo, che ha colpito la zona esterna del bar “La Torre”, situato proprio nei pressi e nelle vicinanze di una ... Leggi tutta la notizia su dayitalianews (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 Dopo i tanti incendi delle settimane e dei mesi scorsi, ancorache hanno scatenato tantanel. L’ultimo episodio si è verificato nella serata di ieri, poco dopo le ore 20 quando, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce ha ricevuto una chiamata di emergenza per un incendio che si era scatenato nella marina leccese di Torre Chianca, esattamente in via Filicudi. I pompieri hanno immediatamente raggiunto la zona interessata dalleed il loro pronto intervento ha richiesto anche l’ausilio di un’autobotte per garantire una risposta rapida ed efficace ad una situazione che si era già fatta critica. Il rogo, che ha colpito la zona esterna del bar “La Torre”, situato proprio nei pressi e nelle vicinanze di una ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza