Paura a Torre Chianca | vasto incendio vicino al bar della marina

Ucciso in Corso Umberto I uomo di 24 anni . colpi to in strada da diversi proiettili.Continua a leggere (fanpage)

Foggia - Monopoli, tifosi all'allenamento e Cudini si gioca (quasi) tutto: “Non dobbiamo avere paura. Schenetti Non escludo il reintegro” E’ finito sul banco degli imputati dopo la gara (non) giocata a Torre del Greco. E’ il primo a essere sotto esame in vista della gara di domani contro il Monopoli. Non sono certamente ore semplici que ...

Mamma con due bimbi finisce fuori strada Momenti di paura per una mamma e due bambini che viaggiavano a bordo di un’auto finita fuori strada in territorio di Force. L’incidente, autonomo, è accaduto nel pomeriggio di ieri in località Monte ...

A Parigi non lo fanno entrare al concerto di Laura Pausini, uomo spara 17 colpi di pistola: fermato Paura nella città della Torre Eiffel. Un uomo ha sparato con una pistola contro l'ingresso secondario della Accor Hotel… Leggi ...