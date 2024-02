"Questo patto di collaborazione " ha spiegato l'Assessora al Antonio De Lucia " che costituiscono degli strumenti fondamentali per cittadinanza " ha detto l'Assessora alla Vivibilità e al Decoro

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La qualità della vita in città passa anche dalla gestione dei rifiuti e ciò ha mosso l’organizzazione di un incontro tra il, i vertici diAmbiente e ildi quartiereStorico. Ilsi è incentrato sulla necessità di preservare ildel cuore della città, partendo dai servizi cheAmbiente dedica alstorico: dallo spazzamento meccanico e manuale alla raccolta dei rifiuti a terra e allo svuotamento dei cestini stradali, quotidianamente 7 giorni su 7 (in alcuni punti anche due volte al giorno), fino al lavaggio di determinate superfici, come i portici, secondo un piano concordato con l’amministrazione, fino al servizio di EcoBus che si aggiunge, solo per ilstorico, alla raccolta ...

Arrivata nel mercato di gennaio per giocare nell’Inter Women, Lina Magull ha avuto un grande impatto sulla Serie A Femminile. Come dimostra il ... (inter-news)

I test genetici sono diventati di gran moda, complice un costo sempre più basso e una maggiore diffusione dei centri in cui sottoporsi a questi ... (iodonna)

Si fa presto a dire nuovo Patto di stabilità . Per essere nuovo , lo è, nel senso che supera certi schemi e logiche delle vecchie regole. Ma non è ... (formiche)

Patto per il decoro urbano. Alea e Comune, confronto col comitato del centro Per noi questi sono importanti momenti di confronto e ascolto. La nostra società sta lavorando su più fronti per contrastare l’inciviltà e l’abbandono di rifiuti, ben sapendo che l’informazione e la ...

Patto tra Pri,. Azione e Più Europa Pri, Azione e Più Europa stringono un patto per le elezioni comunali di Gambettola, trovando affinità programmatiche e la necessità di una lista cittadina per battere il centrodestra.

Troppo degrado. Si installano altre telecamere I nuovi impianti riguarderanno via Marconi e via del Vallone. Nei giorni scorsi la giunta guidata dal sindaco Franco Ghiringhelli ha approvato lo schema di patto per la sicurezza con la Prefettura di ...