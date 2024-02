Patatine fritte surgelate richiamate per presenza di residui di insetti | “Non consumatele”

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di patatine fritte surgelate dei marchi Happy Dì e Buone e Croccanti per la possibile presenza di residui di insetti Nuovi richiami da parte del Ministero della Salute per alcuni prodotti nei

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L'avviso di richiamo del ministero della salute spiega che il ritiro delleè stato disposto per “Prodotto non conforme per sospettadidi”. Per chi avesse già acquistato leil consiglio è di non consumarle.