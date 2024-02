nonostante lo sforzo su descritto, proprio non riesce a non far fino a finirle tutte ; vanificando, così, mesi e mesi di ( tue ) se ne parli con loro sono capaci di elencare, seduta stante,

"Parli proprio tu, le tue curve…". Grande Fratello, Signorini asfalta Simona Tagli in diretta (Di giovedì 15 febbraio 2024) "Ma Parli tu…". Grande Fratello 2023, Signorini choc contro Simona Tagli. È successo tutto durante la puntata del 14 febbraio 2024. Si parlava della clamorosa uscita di Vittorio Menozzi dal reality e a riguardo è stata lanciata una clip. Simona Tagli a riguardo ha fatto saper che non è molto incline al modo di fare di Greta, secondo lei una delle responsabili dell'uscita del ragazzo. Ha fatto anche sarere che secondo lei sta usando il suo corpo per sedurre più uomini insieme, all'interno della casa del Grande Fratello. >> "Purtroppo dobbiamo dirvi di Garibaldi". La brutta notizia dal Grande Fratello: l'annuncio a concorrenti e pubblico A questo punto però, decide di dire la ...

