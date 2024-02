Parigi 2024 | vela | la Fiv annuncia altri 4 equipaggi

Genova - La Federazione Italiana Vela ha annunciato altri quattro equipaggi che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta di Ruggero Tita - Caterina Banti in Nacra 17, Lorenzo Brando Chiavarini in Ilca 7,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - Prende forma la Nazionale diche parteciperà ai Giochi Olimpici. Dopo l'annuncio dei primi duelo scorso 19 gennaio, sono ufficiali i membri di altre quattro imbarcazioni che in estate voleranno a Marsiglia, le cui acque ospiteranno le gare di. Ruggero Tita e Caterina Banti formeranno la coppia azzurra del Nacra 17: tre volte campioni del mondo e quattro d'Europa, i due potranno così difendere il titolo olimpico conquistato a Tokyo 2020. L'iQFOiL a Nicolò Renna, che nel 2023 ha vinto gli Europei, quest'anno i Mondiali e in Francia farà il debutto a cinque cerchi. Sulla stessa imbarcazione, ma al femminile, ci sarà Marta Maggetti: campionessa del mondo nel 2022, l'azzurra proverà ad andare oltre il quarto posto di Tokyo ottenuto sull'RS:X. Ultimo nome ufficiale quello di Lorenzo Brando Chiavarini, che dopo aver rappresentato per anni la Gran Bretagna (con cui si laureò campione d'Europa nel 2019), acompeterà per l'Italia Team nella classe ILCA 7.