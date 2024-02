Paperdi Caserta | sconfitta bruciante contro il Fiorenzuola Bees

L'ultimo turno in campionato è coinciso con una sconfitta per la JuveCaserta, ma il 79 - 72 subito al PalaMacchia di Livorno contro la Pielle che tuttavia testimonia quanto Caserta sia squadra

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiper lanella terza partita al palazzetto dell’Istituto Buonarroti. Nell’infrasettimanale valido per la ventiquattresima giornata, la squadra di Ciro Dell’Imperio deve cedere il passo per 76-83 alla, capace di stringere le maglie difensive nel secondo tempo costringendo i bianconeri a non trovare più ritmo offensivo, senza colpire più dai 6,75 nei secondi venti minuti. Primo tempo in cui le due squadre iniziano con ritmi alti, ma trovando pochi tiri. Alibegovic e Paci firmano il primo vantaggio sul 7-5 al 3’, poi è lo stesso figlio d’arte ad allungare sul 12-7. Gli ospiti, che soffrono parecchio i movimenti di Paolo Paci in post, trovano Preti come principale sfogo offensivo, e dall’8’ iniziano a macinare ...