Paolo Taviani annuncia il suo nuovo film, Il canto delle meduse, con Kasia Smutniak Paolo Taviani si prepara a fare ritorno sul set con Il canto delle meduse, film pandemico con Kasia Smutniak che si girerà a partire da aprile. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 15/02/2024 Paolo Taviani ...

De Cecco in mostra: tra i brand iconici che hanno fatto la storia dell’Italia De Cecco in mostra a Palazzo Piacentini sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella mostra “Identitalia, The Iconic Italian Brands” ...

‘Povere creature!’ e ‘C’è ancora domani’: messaggio identico, racconti diversissimi "I film italiani recenti, per come li percepisco io, sono abbastanza così: quelli "impegnati" sono didascalici..." ...