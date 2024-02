Paolo paga pegno e taglia i suoi folti capelli per passare il San Valentino con Letizia | il risultato

Scuola e occupazioni: chi rompe paga Parla lo psichiatra Cantelmi Dopo le polemiche sulle iniziative allo studio per chi occupa e danneggia la scuola, lo psichiatra contro il "giustificazionismo pedagogico".

Bargiggia: "Allegri non parla mai di calcio, è povero di conoscenze tattiche. Le sue scelte di ieri sono da bollito" Il noto giornalista Paolo Bargiggia ha parlato in diretta ai microfoni ufficiali di TvPlay.it. “CHE IMBARAZZO ALLA JUVE, NON HANNO UNO STRACCIO DI GIOCO” – “Dopo ...