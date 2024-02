Giovedì 15 febbraio, nel nuovo appuntamento con "Dritto e rovescio", il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in merito alla stretta attualità politica, economica e sociale, a partire dagli ultimi

Paolo Del Debbio assente a Dritto e Rovescio. Al suo posto Marcello Vinonuovo (Di giovedì 15 febbraio 2024) Marcello Vinonuovo - Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio assente a Dritto e Rovescio. La puntata di questa sera del talk del giovedì di Rete 4 è infatti condotta dal giornalista Marcello Vinonuovo. “Un saluto a Paolo Del Debbio perché ha avuto un piccolo problema di salute. Un grande applauso a Paolo. Può capitare, eh!” sono le parole con cui il “supplente” ha aperto la trasmissione. Un’assenza evidentemente inaspettata, forse sopraggiunta all’ultimo, al punto che è saltata del tutto la diretta dagli studi di Milano. Dritto e Rovescio questa sera va infatti in onda eccezionalmente dal Palatino di Roma (che ospita, ... Leggi tutta la notizia su davidemaggio (Di giovedì 15 febbraio 2024)Del. La puntata di questa sera del talk del giovedì di Rete 4 è infatti condotta dal giornalista. “Un saluto aDelperché ha avuto un piccolo problema di salute. Un grande applauso a. Può capitare, eh!” sono le parole con cui il “supplente” ha aperto la trasmissione. Un’assenza evidentemente inaspettata, forse sopraggiunta all’ultimo, al punto che è saltata del tutto la diretta dagli studi di Milano.questa sera va infatti in onda eccezionalmente dal Palatino di Roma (che ospita, ...

