Panchina Milan | Stefano Pioli è ben saldo? La risposta di Furlani

Da stasera il Milan torna alle prese con la coppa stregata. Mai vinta in un paio di rincorse (con Sacchi e Capello in panchina) complicato da affrontare con grande cura la convinzione di Stefano

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 15 febbraio 2024), Giorgio, ad dei rossoneri, ha risposto ad una domanda sul futuro diA pochi minuti dall’inizio della gara contro il Rennes, valevole per i playoff di Europa League, l’ad del, Giorgio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ed ha risposto a diverse domande. In particolare,ha sottolineato il grande calore dei tifosi e la volontà del club di vincere per la prima volta l’Europa League. Sul temasi è detto soddisfatto per il traguardo delle 100 vittorie in rossonero dell’allenatore, evidenziando come si sia fatto un percorso fantastico con il tecnico emiliano alla guida della squadra rossonera. E proprio sul futuro di...