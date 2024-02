il silenzio ed è pronto a tornare in panchina. L'annuncia quello che sarà il suo futuro perché dall' in Serie A ci sono Milan, Juventus, Roma e Napoli potuto prendere il comando in Inghilterra dopo

Panchina Milan, dall’Inghilterra sicuri: “Ecco dove andrà Graham Potter” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dall'Inghilterra giungono voci in merito alla prossima destinazione di Graham Potter, allenatore accostato anche al Milan Leggi tutta la notizia su pianetamilan (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dall'Inghilterra giungono voci in merito alla prossima destinazione di, allenatore accostato anche al

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Calciomercato Napoli, sarà caccia a un nuovo terzino Nonostante l’arrivo nella sessione di mercato di Mazzocchi, il Napoli potrebbe riorganizzare il reparto terzini. Molto ovviamente dipenderà dal piazzamento in campionato di questa stagione e anche da ... Milan, le parole di Scaroni:” Pioli Siamo contentissimi…le sta vincendo tutte” Milan, a pochissime ore dalla partita di Europa League contro il Rennes, arrivano puntuali le parole del Presidente rossonero Paolo Scaroni. Leggiamole insieme ... Milan, la rivelazione sul futuro di Thiago Motta: “Affare clamoroso” Il futuro della panchina del Milan è sempre più una incognita. Intanto arriva la rivelazione sul futuro di Thiago Motta ...

Video di Tendenza