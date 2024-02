Pallanuoto | Settebello batte Spagna e vola alla finale mondiale di Doha

La nazionale maschile affronterà Francia o

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’Italia dellamaschile conquista la possibilità di giocarsi l’oro, dopo aver battuto 8-6 la. Lasi giocherà sabato 17 febbraio. La gara andrà in onda alle 15.30 contro la vincente tra Francia e Croazia. L’ultimagiocata dagli azzurri è stata a Budapest 2022, terminata con una dolorosa sconfitta proprio contro la. L’ultimo oro in Corea del sud nel 2019. L'articolo proviene da The Social Post.