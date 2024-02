Pallanuoto Serie C Marina Militare ko a testa alta Ottima prova con la capolista

ha esordito in serie A1 con la stessa squadra ligure nella La carriera nella pallanuoto si sposta dalla Rari Nantes Imperia alla Il Lions Club Arma e Taggia nella figura di Marina Rulfo ha

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dream Sport 1611: Belluomini, Di Caro 3, Franzoni, Conselmo A. 2, Pardini, Conselmo M., Bertucci, Barcellone, Pelliccia, Biancardi 3, Sartori N. Sartori D. 3, Lazzeri. All. Foti. Parziali: 2-2, 2-3, 8-3, 4-3. Arbitro: La Barbera FIRENZE – Pronostico rispettato per la sfida al vertice della quarta di campionato del girone toscano di C maschile: la Dream Sport Firenze s’impone alla Nannini sulladi coach Foti per 16-11. La corazzata gigliata, dopo essere andata sotto di un gol a metà gara, nel terzo tempo mette una distanza incolmabile (8-3 il parziale) e ipoteca la vittoria, cementata gestendo l’ultimo quarto. "Siamo andati a Firenze sapendo di incontrare una squadra nettamente superiore a noi – commenta coach Carlo Foti – ma ...