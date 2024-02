Pallanuoto | Sandro Campagna | “Del Lungo ha fatto qualcosa in più | la squadra mi ha commosso”

DOHA (QATAR) - Apoteosi Settebello : gli azzurri del ct Sandro Campagna piegano la Spagna per 8 - 6 e ottengono l'accesso alla finale del Campionato del mondo di pallanuoto maschile, in scena a Doha . Decisive le doppiette siglate da Condemi , Di Fulvio ,

(Di giovedì 15 febbraio 2024)non può che essere felice. Un ciclo decisamente felice, il suo, con l’Italia che ancora una volta si prende la scena e vola in finale ai Mondiali dopo una splendida vittoria sulla Spagna. A Doha, dunque, nel giro di due giorni ancora un momento da vivere per lae lo sport tricolore. Così il tecnico azzurro alla Rai: “Gran risultato andare tre volte in quattro edizioni in finale. E’ una cosa molto bella. Festeggiamo il giusto negli spogliatoi e poi ci prepariamo perché è sempre una finale. Partita molto tattica, la Spagna gioca bene. Devi colpirla chirurgicamente, se no se fai troppo casino parte in contropiede e l’abbiamo visto nel finale. Io avevo detto di andare doppio centro o entrata da 2, poi ho visto che si complicava e ho detto di andare larghi. Bravo Condemi a procurarsi il rigore“. E poi qualche ...

