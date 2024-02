Pallanuoto | Mondiali | Italia batte Spagna 8-6 e va in finale

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO PLAYLIST VIDEO

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Doha, 15 feb. (Adnkronos) - Il Settebello azzurro supera 8-6 i campioni d'Europa in carica dellae si qualifica per laaidi Doha, raggiungendo la terzadelle ultime quattro edizioni iridate. Per il titolo iridato la Nazionale di Alessandro Campagna affronterà la vincente tra Croazia e Francia, sabato 17 febbraio alle 15.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’30” Fallo in attacco di Famera. 6’41” Palo di Perrone, possesso ancora spagnolo. 704? Marziali ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! IMMENSO SETTEBELLO, IMMENSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 34? DEL ... (oasport)

Il Settebello compie un’impresa memorabile e superando i campioni Olimpici e d’Europa in carica della Spagna per 8-6 raggiunge la finale dei ... (sportface)

Il Settebello in finale . L’Italia della pallanuoto maschile ha sconfitto la Spagna 8 a 6 in semi finale mondiale e ora si giocherà il titolo iridato ... ()

Settebello strepitoso, è in finale ai Mondiali: Spagna ko, l’Italia sfiderà Croazia o Francia L’Italia è in finale nei Mondiali di pallanuoto maschile. Il Settebello ha sconfitto in semifinale la Spagna. Ennesima impresa della squadra di Campagna che sabato in finale sfiderà Croazia o Francia.

Pallanuoto, Settebello in finale per la medaglia d’oro: Italia-Spagna 8-6 in semifinale DOHA. L’Italia è in finale per la medaglia d’oro ai Mondiali di pallanuoto: gli azzurri di Campagna hanno battuto in semifinale la Spagna campione d’Europa per 8-6 ...

Nuoto italiano, a Doha altre 3 medaglie aspettando le Olimpiadi di Parigi: Razzetti, Martinenghi e Paltrinieri Due fenomeni. Mondiali del nuoto con sei discipline acquatiche L’Italnuoto è sempre presente: nuoto, tuffi, tuffi dall’alto, nuoto in acque libere, nuoto artistico e la pallanuoto con il Settebello e ...