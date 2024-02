In acqua per scrivere una nuova pagina per la pallanuoto italiana e sfatare il tabù spagnolo. E così è stato. Il Settebello vola in finale, ora si Arriva il pareggio dell'Italia al 54" con Condemi

Pallanuoto: Mondiali, Italia batte Spagna 8-6 e va in finale (Di giovedì 15 febbraio 2024) Doha, 15 feb. (Adnkronos) – Il Settebello azzurro supera 8-6 i campioni d’Europa in carica della Spagna e si qualifica per la finale ai Mondiali di Doha, raggiungendo la terza finale delle ultime quattro edizioni iridate. Per il titolo iridato la Nazionale di Alessandro Campagna affronterà la vincente tra Croazia e Francia, sabato 17 febbraio alle 15.30. L'articolo CalcioWeb. Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu (Di giovedì 15 febbraio 2024) Doha, 15 feb. (Adnkronos) – Il Settebello azzurro supera 8-6 i campioni d’Europa in carica dellae si qualifica per laaidi Doha, raggiungendo la terzadelle ultime quattro edizioni iridate. Per il titolo iridato la Nazionale di Alessandro Campagna affronterà la vincente tra Croazia e Francia, sabato 17 febbraio alle 15.30. L'articolo CalcioWeb.

