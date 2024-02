in carica della Spagna per 8 - 6 raggiunge la finale dei Mondiali di pallanuoto in corso a Doha. La squadra di Sandro Campagna gioca una partita a tratti perfetta, con uno strepitoso Marco Del Lungo

Pallanuoto, Marco Del Lungo: “Ragazzi molto bravi, abbiamo difeso alla grande. Complimenti a tutti quanti” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Se c’è un uomo che l’Italia deve ringraziare per l’ingresso in finale mondiale, è Marco Del Lungo. Una buona parte della firma sull’approdo all’ultimo atto degli azzurri è sua: è un Settebello che si stringe attorno al suo estremo difensore quello che può ora guardare alle prossime quarantott’ore. molto brevi, ma concise e ben chiare le parole del portiere azzurro quando giunge al microfono e parla in inglese: “C’è molta emozione per questo match, era importante. Ora andiamo in finale per vincerla“. Successivamente, alla Rai: “M’hanno messo nelle condizioni migliori. I Ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo difeso alla grande. Ho fatto sì qualche bell’intervento, ma ci hanno messo del loro. ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) Se c’è un uomo che l’Italia deve ringraziare per l’ingresso in finale mondiale, èDel. Una buona parte della firma sull’approdo all’ultimo atto degli azzurri è sua: è un Settebello che si stringe attorno al suo estremo difensore quello che può ora guardare alle prossime quarantott’ore.brevi, ma concise e ben chiare le parole del portiere azzurro quando giunge al microfono e parla in inglese: “C’è molta emozione per questo match, era importante. Ora andiamo in finale per vincerla“. Successivamente,Rai: “M’hanno messo nelle condizioni migliori. Isono stati. Ho fatto sì qualche bell’intervento, ma ci hanno messo del loro. ...

Advertising

Altre Notizie

Video di Tendenza