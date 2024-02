Pallanuoto | Campagna tiene alta la tensione | “Pensiamo alla finale Del Lungo ha dato sicurezza”

L' Italia della pallanuoto maschile batte 11 - 10 la Grecia nei La formazione di Sandro Campagna sfrutta bene i 4 di superiorità difensore ellenico Zerdevas compie diversi miracoli e tiene a

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sandronon può che essere felice. Un ciclo decisamente incisivo, il suo, con l’Italia che ancora una volta si prende la scena e vola inai Mondiali dopo una splendida vittoria sulla Spagna. A Doha, dunque, nel giro di due giorni ancora un momento da vivere per lae lo sport tricolore. Così il tecnico azzurroRai: “Gran risultato andare tre volte in quattro edizioni in. E’ una cosa molto bella. Festeggiamo il giusto negli spogliatoi e poi ci prepariamo perché è sempre una. Partita molto tattica, la Spagna gioca bene. Devi colpirla chirurgicamente, se no se fai troppo casino, parte in contropiede e l’abbiamo visto nel. Io avevo detto di andare doppio centro o entrata da 2, poi ho visto che si ...

