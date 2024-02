Pallanuoto | Campagna | ‘finale che significa tanto | abbiamo lottato ogni partita’

L'Italia maschile di pallanuoto batte la Spagna (da cui era stata sconfitta nella semifinale degli Europei) e va in finale nei Mondiali di Doha 2024: affronterà la Francia o la

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Doha, 15 feb. – (Adnkronos) – “Questa finale. E’ bella, bella. Quando si fa tanta fatica è ancora più gustosa. Questo è un percorso lungo, che sta cementando e forgiando il gruppo. Siamo a febbraio, le Olimpiadi saranno a luglio. Ingodiamoci la partita di dopodomani, poi penseremo a Parigi. Sarà la mia undicesima olimpiade. E’ sempre bello qualificarsi, riuscirci così ancora di più”. Così il ct del Settebello Sandrodopo la vittoria per 8-6 sulla Spagna che qualifica gli azzurri alla finale del mondiale di Doha. “partita, la qualificazione ce la siamo sudata. Siamo cresciuti nella resistenza alla fatica e alla sofferenza. I ragazzi sono stati straordinari: erano concentratissimi e tutto quello che ci siamo detti l’hanno fatto”, aggiunge. L'articolo CalcioWeb.

