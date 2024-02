Alessandro Velotto - non eravamo in condizioni ottimali, pure a livello fisico non eravamo al 100%. Invece adesso ci siamo arrivati belli concentrati, tutti sul pezzo. Abbiamo espresso una pallanuoto

Pallanuoto, Alessandro Velotto: "Sappiamo come si vincono le finali" (Di giovedì 15 febbraio 2024) Festa azzurro nel pomeriggio italiano: a Doha il Settebello batte la Spagna al termine di un match giocato in modo magnifico e conquista l'accesso alla finale dei Mondiali. Gli azzurri hanno dato spettacolo in Qatar dominando contro una delle squadre che più grattacapi aveva creato alla banda di Sandro Campagna nell'ultimo periodo. Di Fulvio e compagni sono stati strepitosi a limitare l'attacco iberico e a timbrare il cartellino appena possibile. Sabato la sfida alla Croazia nell'ultimo atto. Le parole di Alessandro Velotto, uno dei protagonisti: "È un torneo che ci ha visto crescere. A Zagabria non eravamo in condizioni ottimali, pure a livello fisico non eravamo al 100%. Invece adesso ci siamo arrivati belli concentrati, tutti sul pezzo. Abbiamo espresso una Pallanuoto migliore rispetto a Zagabria contro la Spagna che cerca sempre ...

