Pallanuoto ai Mondiali | Italia in finale Settebello stende la Spagna

che sconfiggendo la Spagna 8 - 6 ha conquistato l'accesso alla finale dei Mondiali di Doha. 'E' Poi è stato bello anche continuare questa cavalcata' , ha dichiarato il portiere dell'Italia.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 – Ilvola inaidi nuoto di Doha. Gli azzurri si prendono una grande rivincita sulla, battuta per 8-6 in semial termine di un match giocato ad altissimi livelli e messo nel ghiaccio nelgrazie al decisivo rigore di Fondelli dopo un assist da vero fuoriclasse di Di Fulvio. Decisiva poi anche la parata di Del Lungo che ha negato alle Furie Rosse l’ultima possibilità di accorciare le distanze. I ragazzi di Campagna consumano così la loro piccola vendetta sportiva dopo la sconfitta agli Europei di qualche mese fa nella quale gli spagnoli si erano imposti 7-4 dominando quel match. Sfuma così anche la possibilità per ladi fare il “triplete”, vale a dire vincere Europei, Olimpiadi e ...

