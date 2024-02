Pallamano - Serie A Gold

I blu arancio, reduci dall'esperienza in Coppa Italia, tornano a giocare per la classifica e lo fanno contro la quinta forza della Serie A Gold. Alla Palestra Acradina "Pino Corso" il sette di Mateo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Bozen 37 Macagi CINGOLI 29 BOZEN: De Erhenstein, Nungivutch, Di Giulio 10, Trevisiol, Walcher, Zanon 2, Brantsch 2, Parisato, Pejovic, Udovicic 6, Turkovic, Wiendenhofer 1, Basic 2, Gasser, Pandzic 14. All.: Sporcic. MACAGI CINGOLI: Mihail, Albanesi, D’Agostino 1, Ciattaglia 3, Shehabeldin 4, Ottobri, Mangoni 4 Somogyi 3, Bordoni 1, Strappini, D’Benedetto 5, Rossetti 2, Compagnucci, Codina Vivanco 7. All.: Palazzi. Arbitri: Bassan e Bernardelle di Vicenza. Due verdetti negativi, ieri, per la Macagi Cingoli: sconfitta 37-29 dal poderoso Bozen, sarà costretta a ripetere, per annullamento, la partita vinta 25-24 dieci giorni fa contro il Fasano che ha presentato ricorso (accolto) riguardo all’irregolarità d’un rigore subìto a 17’ dall’inizio. Determinanti nel successo del Bozen, la spettacolosadi prodezze del portiere cipriota-congolese Nungovitch, la ...

Ancora in area di sosta il torneo di A Gold, tiene banco quello di B a cui la Macagi Cingoli , una delle otto componenti del raggruppamento ... (sport.quotidiano)

Pallamano Prato in campo a Follonica oggi (inizio alle ore 18) per l’anticipo della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A Bronze ... (sport.quotidiano)

AC Life Style Erice non sbaglia nel recupero della 13a giornata di Serie A1 e conquista provvisoriamente la leadership della classifica generale. ... (oasport)

Tempo di lettura: 2 minutiIn Serie B, nel girone relativo all’Area 7, l’ultimo è stato un turno di campionato positivo per Pallamano Benevento 23 e ... (anteprima24)

Pallamano, Qualificazioni Europei femminili 2024: l’Italia sfida la Lettonia. Le convocate del DT Tedesco Torna in campo la Nazionale italiana femminile di pallamano. Le azzurre sfideranno infatti la Lettonia per i round 3-4 del Gruppo 4 valido per le qualificazioni agli EHF Euro 2024.Il match di andata s ...

Pallamano: domenica a Gela si assegna la Coppa Sicilia di Serie B maschile A contendersi questo ambito trofeo organizzato dalla Figh Sicilia presieduta da Sandro Pagaria, saranno l'imbattuta capolista Alcamo, Girgenti, Aretusa e Beach Team Messina ...

Pallamano A Gold San Valentino altoatesino per la Macagi Cingoli I cingolani, reduci da tre vittorie di fila, affrontano la formazione bolzanina di Sporcic, alla quinta partita in 13 giorni, Palazzi: «Stiamo dimostrando di voler restare in Serie A Gold» ...