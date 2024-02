Pallamano A Silver Publiesse Chiaravalle | persa a tavolino la gara contro Palermo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La società esina ha schierato solo 9 giocatori convocabili in Nazionale, anziché 10, ricevendo anche un’ammenda di 500 euro. Quale credibilità per laitaliana?, 15 febbraio 2024 – Il comunicato ufficiale n° 21 della Figh ha penalizzato oltre misura le squadre marchigiane. Dopo l’annullamento della sfida vinta dalla Macagi Cingolila Sidea Fisano in A Gold (leggi qui), infatti, il giudice sportivo avv. Riccardo Aquilanti ha dato partitaalin A, poiché, nellail Re Borbonedi sabato scorsa ha inserito in campo solo 9 atleti con i requisiti per essere convocati in Nazionale Italiana, anzi che i 10 da regolamento. La società esina, ...

ricarica re le pile. Per la Pallamano Romagna è questo il momento giusto. Sfruttando la sosta di una settimana gli arancioblù lavorano in palestra ... (sport.quotidiano)

Vince ancora Enna, sconfitta di misura per il Cus Palermo In Serie A Silver, il sette di Mario Gulino fa un passo in avanti per evitare i playout, mentre gli universitari sono fermi a quattro punti ...

Pallamano: Genea Lanzara sconfitta in casa contro il Camerano 20-24 StampaSconfitta casalinga per la Genea Lanzara in Serie A Silver. Tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo non riesce l’ impresa ai salernitani contro i primi della classe, ovvero i marchigi ...

Pallamano. Netta vittoria per il Molteno nella trasferta a Chieti "Grande partita. Si è visto il gioco, la velocità, la determinazione, meno distrazioni e si sono persi meno palloni" ...